De payaso a loco aterrador, el Joker dejó de ser motivo de risa

No hay capas, poderes especiales ni batallas entre el bien y el mal en la nueva película de "Joker", cuyo retrato del villano más famoso en la historia del cómic hace el giro más escalofriante del personaje en 50 años.

El Joker ha sido representado en televisión y en el cine desde 1966, ha sufrido una serie de transformaciones cada vez más oscuras desde sus primeros días como un payaso con una risa triste.

"Es apenas el mismo personaje", dijo Matthew Belloni, director editorial de Hollywood Reporter. "Creo que el Joker ha reflejado los tiempos en los que es retratado", agregó.

"Joker", el filme protagonizado por Joaquin Phoenix que se estrena esta semana en cines de todo el mundo después de ganar el primer premio en el Festival de Cine de Venecia el mes pasado, es la primera película en la que el Joker es el personaje principal, pero no hay Batman.

Ambientada en la década de 1980 en Nueva York, el filme de Warner Bros es una historia independiente que muestra al hombre que se convierte en archienemigo de Batman como un perdedor aislado, acosado, delirante y mentalmente enfermo que involuntariamente inspira una rebelión populista manejada por otros marginados que adoptan narices rojas y máscaras de payaso.

"El nuevo Joker es una inmersión en el nihilismo. No hay redención en absoluto. Es mucho más sombrío de ver incluso que el Joker de Heath Ledger en 'The Dark Knight'", dijo David Cross, editor asociado del sitio web de cultura pop Den of Geek.

Phoenix, de 44 años, cuya interpretación es vista por los observadores de premios como un posible candidato a mejor actor en los Oscar del año próximo, señaló a los periodistas en agosto en Venecia: "No hice referencia a ninguna de las creaciones anteriores de este personaje".

La película tiene una calificación R en Estados Unidos, lo que significa que los menores de 17 deben estar acompañados por un adulto.

(Reporte de Jill Serjeant)