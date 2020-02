Enfermera violó a menor de 13 años y tuvo hijo con él

Inglaterra Inglaterra

Una mujer, casada y de profesión enfermera, violó repetidamente a un menor hasta quedar embarazada, ahora enfrenta cargos por mantener abuso sexual contra un niño de 13 años.

El caso contra Leah Cordice (20), quien tenía 17 años al momento de los hechos, se encuentra en proceso de juicio en Inglaterra. De acuerdo con el reporte del Daily Mail, el jurado que evalúa la evidencia en contra de Cordice.

Durante la sesión se escuchó cómo la joven, que está casada, ingresó borracha a la habitación de la víctima, en enero de 2017, cuando el adolescente jugaba con su computadora y le bajó los pantalones para tener sexo.

La prueba que se ventila en corte apunta a que la acusada tuvo encuentros sexuales sin protección con el menor dos veces al mes por aproximadamente un año; y dio a luz un niño producto de esas relaciones.

En un principio, la muchacha intentó hacer creer que su esposo era el padre del menor, pero la prueba de ADN reveló lo contrario. La presunta abusadora se vio obligada a hacerse la prueba luego de que la madre de la víctima llamara a la Policía.

La acusada, residente en Windsor, trabajaba en una guardería local mientras estudiaba enfermería, cuando sucedieron los hechos.

“Se supone que tú tengas sexo así y que nos amemos. Era como si ella solo quisiera hacerlo. Ahora yo siento que ella nunca se preocupó por mí”, dijo la víctima a investigadores.

“Yo realmente no podía decir que no. Ella iba seguir pidiéndome y pidiéndome que tuviera sexo”, habría agregado el menor a las autoridades.

Cordice fue arrestada en julio 9 de 2018. La agresora negó los hechos ante las autoridades a pesar de los resultados de las pruebas.

“Yo niego cualquier contacto sexual con el denunciante”, declaró en un principio.

“El siempre me vio como su amor platónico y siempre se me insinuaba, además me tocaba y me molestaba. Pero nosotros no tuvimos contacto sexual”, alegó.