Hijos de José José pelean y policía interviene

La muerte de José José ha dejado un sinfín de enfrentamientos entre sus hijos José Joel, Marysol y Sarita Sosa, quienes pareciera que no se ponen de acuerdo en lo que respecta a la sepultura de su papá.

Ahora, a través de una publicación de María Celeste Arrarás, se da a conocer otra disputa en pleno velorio de José José, pues el primer homenaje realizado en Miami, ha dejado diversos ‘sin sabores’ en lo que respecta al destino del cuerpo del cantante.

es que además de que se aseguró que José Joel y Marysol Sosa estaban ‘indignados’ porque no se estaba permitiendo el acceso a sus allegados en pleno funeral, así como que Sara Salazar exigiría que se sepultara en Miami para tener un lugar más cercano al cuál llevarle flores, un nuevo enfrentamiento sucedió

Y esta vez, la periodista María Celeste Arrarás, aseguró que hubo una nueva disputa de los hijos de José José en pleno funeral y esto fue lo que publicó en su Instagram.

“¿Será llevado a MEXICO José José? Ayer no postee en mis redes nada sobre la controversia en torno a los restos de Jose José por ser el día de su servicio religioso en Miami. Hoy quiero dejar claro la información que ha llegado a mis manos hasta ahora (sábado AM)y que continúa cambiando”, fue lo primero que escribió la periodista.

Y continuó: “Nos sorprendió a todos la noticia revelada en Al Rojo Vivo por allegados a José José de que el cantante no seria sepultado en su natal MEXICO y, que por temor de la viuda de que no le devolviesen el cadáver, posiblemente los restos no serían llevados a MEXICO para un homenaje póstumo. Esa revelación, como es natural, causó un gran descontento entre la comunidad mexicana y provocó que las partes anoche tuviesen que reunirse de emergencia en busca de un acuerdo”.

María Celeste Arrarás reveló que hasta la policía tuvo que intervenir: “Según fuentes allegadas, la reunión de anoche entre los 3 hermanos fue tan explosiva que en un momento dado hubo que llamar a la policía y un agente tuvo que permanecer en la sala para procurar que no se fuese fuera de control”.