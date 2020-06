Hizo un manual para ayudar a su padre a dar clases virtuales

Perú Perú

La cuarentena trajo consigo muchos cambios, sobre todo en la manera de realizan algunas actividades, como trabajar o asistir a clases, pero gracias a la tecnología pueden llevar a cabo estas tareas fácilmente.

Sin embargo, hay personas que no están muy relacionadas con la tecnología y pueden necesitar ayuda. Y esta pequeña historia trata de un docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, quien debido a la pandemia tuvo que empezar a dar clases vía online, pero el docente no estaba muy familiarizado con la tecnología y no sabía muy bien como manejar la plataforma Google Classroom, es por eso que su hija Nataly Solís, no dudó en ayudar a su papá.

A través de un video que la joven publicó en TikTok y que rápidamente se volvió viral, la chica grabó el momento en que su padre daría por primera vez una clase online, para esto, Nataly menciona en el clip que realizó un manual que contiene todas las instrucciones que su papá debe seguir para ingresar a la plataforma.

Además, la joven mencionó que días previos a la primera clase virtual de su papá, ambos realizaron videollamadas simulando una clase. En el video Nataly menciona que el profesor se encontraba muy nervioso. En el clip, la chica pidió a las personas que valoren el esfuerzo que realizan los maestros para educar a sus alumnos y al aprender a utilizar plataformas como Google Classroom. Finalmente, Nataly felicitó a su papá por haber dado su primera clase online con éxito.