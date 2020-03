JLO entra en aislamiento voluntario y se anota a las compras online

EE.UU. EE.UU.

La actriz y cantante Jennifer López ha decidido confinarse en su hogar junto a sus hijos, los mellizos Max y Emme de 12 años, y su prometido Alex Rodriguez para prevenir en la medida de lo posible la transmisión y el contagio del coronavirus, la pandemia cuyo número de infectados y fallecidos no ha dejado de aumentar en los últimos días.

Sin restar relevancia alguna a lo dramático de las circunstancias, la diva del Bronx también está tratando estos días de animar a sus seguidores de las redes sociales, promoviendo para ello el sentido del humor que tan necesario resulta en ocasiones y en medio de unos tiempos tan duros.

De la misma forma, y dado que ya no puede salir a la calle para desestresarse por medio de una intensa sesión de compras, la intérprete ha recurrido al comercio electrónico para satisfacer sus necesidades básicas y, de paso, darse un capricho.

“Necesitamos encontrar alternativas para centrarnos y poder seguir trabajando desde nuestras casas, pero también para mantener el ánimo bien alto. No sé de otra cosa que me pueda hacer más feliz ahora mismo que un par de zapatos nuevos, y como las compras online están tan en boga estos días…”, ha compartido la artista de 50 años en su cuenta de Instagram para, justo a continuación, insistir en la importancia de no perder la humanidad durante este período de aislamiento.

La cantante expone que no hay que tomarse esta situación tan seria a la ligera, y hay que dar las gracias todos los días por la gente que está trabajando tan duro para ponerle freno. Pero JLo insiste que seguimos siendo humanos y tenemos que conservar el sentido del humor en estos tiempos tan duros, en los que el mundo está loco y patas arriba.