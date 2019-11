Jubilados toman las calles en Hong Kong en apoyo a estudiantes

Hong Kong Hong Kong

Estudiantes de secundaria y jubilados unieron sus fuerzas para protestar en Hong Kong el sábado, la primera de varias marchas de fin de semana planeadas en toda la ciudad, mientras los activistas se comprometieron a luchar contra lo que dicen que es la brutalidad policial y los arrestos ilegales.

Un alto cargo de Hong Kong dijo que el gobierno estaba considerando la posibilidad de establecer un comité independiente para revisar el manejo de la crisis, que ha visto manifestaciones cada vez más violentas desde que diera comienzo hace más de cinco meses.

Hong Kong ha sido testigo de una calma relativa desde que las elecciones locales de la semana pasada ofrecieran a los candidatos a favor de la democracia una victoria abrumadora. Sin embargo, los activistas parecen dispuestos a mantener el impulso de su movimiento.

"Salí en la protesta pacífica en junio, cuando había más de un millón de personas, pero el gobierno no escuchó nuestras demandas", afirmó una mujer de 71 años en el distrito central de Hong Kong, que sólo dio su nombre como Ponn.

Ella trajo su propio taburete de plástico para unirse a una protesta intergeneracional de unos pocos cientos de personas en el Jardín del Chater de la ciudad. Los ancianos de Hong Kong, algunos con viseras y bastones, no estaban lejos de los jóvenes manifestantes vestidos de negro. Todos escucharon a los oradores a favor de la democracia en una reunión marcada por un ambiente festivo.

"He visto tanta brutalidad policial y detenciones ilegales. Este no es el Hong Kong que conozco. Vine hoy porque quiero que el gobierno sepa que no estamos contentos con lo que le han hecho a nuestra generación", dijo Ponn, quien asistió con su hija y su yerno.

"GLORIA A HONG KONG"

En la primera concentración del sábado, en un momento dado, la multitud del parque se levantó para cantar "Gloria a Hong Kong", que se ha convertido en el himno no oficial de las protestas. Muchos de ellos levantaron las manos con los cinco dedos extendidos, símbolo del movimiento prodemocrático.

"Mi madre me pidió que viniera a protegerla. Así que vine con mi marido. Ha estado tranquilo después de las elecciones del distrito y eso es inesperado", dijo a Reuters la hija de 26 años de Ponn.

"No debemos detenernos ahí, he venido hoy porque tenemos que seguir luchando."

Algunos de los jóvenes manifestantes agitaron banderas estadounidenses, un signo de agradecimiento después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara esta semana proyectos de ley que respaldan a los manifestantes y amenazan a China con posibles sanciones a los derechos humanos.