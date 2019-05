Macabro asesinato en la zona Sivingani

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El cuerpo fue encontrado la madrugada del sábado en la OTB Villa Pucara, zona Sivingani, al sur de la ciudad. La joven fue estrangulada con un cordón de zapatos y sus cabellos señala el reporte policial.

La Policía no descarta que se trate de un nuevo caso de feminicidio, lo que será confirmado o descartado con la indagación que lleva adelante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Estación Policial Integral (EPI) del sur.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, la mujer de unos 20 a 25 años, presenta signos de violencia y estrangulamiento.

“Se trata de una mujer que presenta signos de violencia a la altura del cuello, siendo estrangulada con parte de sus cabellos y con un lazo, un cordón de tenis, el cual se encontró en el lugar. No se descarta que fue víctima de violación, porque en inmediaciones donde estaba el cadáver se encontró un condón, la investigación y la recolección de indicios está a cargo de la Felcv”, adelantó Grandy.

El cuerpo se hallaba a un costado del empedrado, vestía pantalón jean azul, blusa negra, chamarra negra, chalina café y zapatillas blancas. Lo que llamó la atención de los funcionarios policiales fue el preservativo que se encontró cerca del cadáver.

No se descarta que la muchacha, antes de ser ahorcada haya sido vejada sexualmente, en el momento en que agentes de la Felcv realizaban el levantamiento legal del cadáver, vecinos señalaron que la muchacha no es de la zona. Además, no se encontró ninguna identificación personal entre las prendas de la fallecida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde en horas de la tarde se realizó la autopsia de ley. La Felcv espera a los familiares para identificar a la fallecida y conocer el lugar al que acudió antes de ser victimada.