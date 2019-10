Ministerio de Salud prevé reanudar diálogo con el Colegio Médico esta semana

Para esta semana se prevé reanudar el diálogo con el Colegio Médico de Bolivia, que respondió a la convocatoria del Gobierno para resolver el conflicto y la suspensión de las atenciones en el sistema público de salud.

"Hemos recibido ayer (sábado) en la mañana una nota del presidente del Colegio Médico de Bolivia planteando la posibilidad de una reunión el miércoles. Estamos coordinando con ellos el horario y el lugar donde nos reuniríamos", dijo en una entrevista, la ministra de Salud, Gabriela Montaño. El anterior miércoles, Montaño envió una carta al Colegio Médico con el objetivo de retomar el trabajo de las mesas de negociación en busca de una solución al paro que el sector mantiene por casi dos meses.



Según Montaño, el paro médico es acatado por un 15% del personal de salud y el 85% trabaja con normalidad a nivel nacional.



No obstante, esa medida de presión generó la suspensión de más de 50.000 consultas externas, además de cientos de cirugías que no se llevaron a cabo ni se reprogramaron.



"Hay una sentencia constitucional que prohíbe la paralización de los servicios de salud, entonces, nuestra voluntad es seguir en el escenario del diálogo y resolver en ese escenario los problemas", señaló la autoridad.



Pese al conflicto, Montaño informó que el Ministerio de Salud sigue entregando ítems, equipamiento e inspeccionando hospitales y centros de salud para mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los pacientes.



"De igual manera hemos ido avanzando en el escenario del diálogo, porque la anterior semana firmamos un acuerdo con fisioterapeutas, que también son personal de salud, para avanzar en las demandas que ellos tenían y ellos han tomado la decisión de no parar en ninguna parte del país, fruto de estos acuerdos", indicó.