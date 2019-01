Aunque parezca difícil de creer, ya Facebook no es la plataforma líder en el mundo. Ha sido destronada por Whatsapp, según el informe de The State of Mobile 2019 de App Annie, una de las más conocidas herramientas de marketing digital en el mundo.

Esto no significa un problema para Mark Zuckerberg, porque es el dueño de ambas plataformas tecnológicas.

En octubre de 2014, Zuckerberg adquirió la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp por un monto de 21.800 millones de dólares (17.260 millones de euros).

Esta aplicación tiene más de 600 millones de usuarios mensuales y forma parte de una nueva generación de aplicaciones de mensajería y plataforma social que ha marcado tendencia en los jóvenes.

Según el citado informe, en los últimos 2 años se produjo un incremento en un 30% el número de usuarios activos mensuales de Whatsapp. Mientras, Facebook creció sólo un 20% y Messenger un 15%, por lo que la plataforma de mensajería instantánea del logo verde es la más popular del mundo.

La investigación reveló que Whatsapp, Facebook, Messenger, WeChat e Instagram son las aplicaciones más populares, tomando en consideración el número total de usuarios mensuales.

La app del ícono verde supera a Facebook desde septiembre de 2018 y su crecimiento se ha mantenido en el tiempo.

Además, revela el estudio que Instagram es la aplicación que tenido un mayor crecimiento en las aplicaciones sociales. Esto tras registrar un 35% de crecimiento entre enero 2017 y diciembre 2018 en su base de usuarios.

Algunas características de Whatsapp como la simplicidad y el cifrado de extremo a extremo la convirtieron en la app social más popular del mundo, aunque Instagram podría quitarle ese lugar.

De acuerdo al engagement en las redes sociales, el informe indica que Whatsapp encabeza la lista ya que fue la aplicación más utilizada en el 2018, según el número de sesiones mensuales por usuario y logró el liderazgo en diferentes partes del mundo como Brasil, Canadá, Alemania, India y el Reino Unido.

El estudio de App Annie realiza un análisis de las tendencias del mercado de tecnología móvil en el 2019 e incluye rankings de las mejores aplicaciones y empresas, compras móviles, banca móvil, juegos para dispositivos móviles y marketing móvil, entre otros.