Abogados denuncian vulneraciones e irregularidades en los procesos contra Camacho

La Paz, Bolivia

Este miércoles por la tarde, la defensa de Luis Fernando Camacho se pronunció luego que, por segunda vez, se suspendiera la audiencia del gobernador de Santa Cruz. Denunciaron que existen irregularidades en los procesos contra la autoridad departamental.

Así, el abogado Juan Carlos Camacho recordaron la audiencia virtual de medidas cautelares del 29 de diciembre, llevada a cabo por el juez Sergio Pacheco. Hasta el momento, no pueden resolver una apelación por "cuestiones de forma".

"Lo hemos denominado como el 'juez sin rostro', figura establecida por la Corte Interamericana como una vulneración a los derechos civiles de las personas porque todos tenemos derecho a conocer quién nos juzga, quién dirige un juicio, un procedimiento o un caso en particular. Sergio Pacheco se escondió detrás de una pantalla de computadora, nunca exhibió su imagen y, con alta probabilidad, lo que hizo es leer una resolución que ya estaba fabricada y hasta quizás, pregrabada ", afirmó Camacho.

Explicaron que los fundamentos de la resolución 473/2022 eran la resolución de imputación formal realizada por Omar Mejillones y la fundamentación hecha por el juez cautelar.

"Materialmente comprobado que entre una y otra no existe una coma, punto, guion, un acento de diferencia, ni un parágrafo cambiado o frase modificada. El juez, en la parte conclusiva donde resuelve y se supone que debería aplicar el criterio jurídico doctrinal y legal, se ha dedicado a copiar exactamente lo que dice la imputación , que no determinó el tiempo, lugar y el modo en el cual el gobernador haya cometido un ilícito", agregó.

Detallaron que el delito de terrorismo tiene múltiples elementos y tres fases, pero ni la resolución de imputación ni la cautelar determinó de qué manera el gobernador planificó, estructuró, ejecutó y dio por resultado el delito de terrorismo.

"Hablo específicamente del delito de terrorismo porque a utoridades, de forma irresponsable, se han dedicado a decir que el golpe de estado es una figura jurídica. No hay un solo artículo en el Código Penal que hable de esto; habla de terrorismo y ha servido de bandera para todos los procesos penales instaurados hoy en día", dijo.

También, observó que la resolución no cumple con los preceptos y mandatos del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, la Constitución o tratados internacionales.

"El juez omitió por completo a la valoración de pruebas, hizo una resolución completamente incongruente, infundada y contradictoria. Hasta hoy no hay un recurso efectivo. Esta mañana se ha suspendido la apelación de forma arbitraria por factores estrictamente vinculados a la justicia que se encuentra completamente corroída y no vaya a ser que mañana atribuyan esa suspensión también al gobernador, como se han dedicado atribuir cada uno de las dilaciones", complementó el abogado.

Asimismo, reiteraron que el juez Pacheco, al momento de postularse para ser autoridad, tenía procesos con sentencia ejecutoriada y no aplicaba "ni en su principio ni en su cualidad" para ser juez.

"No se puede ser autoridad cuando hay una una resolución y la sentencia del señor Sergio Pacheco está ejecutoriada por una falta gravísima. Estas son las autoridades que tenemos, las que nos juzgan, dirigen procesos penales y sirven como peones para la persecución penal. No se puede borrar los antecedentes disciplinarios y Sergio Pacheco es un juez apócrifo, ilegal e ilícito y un tirano de la justicia. Él fue quien privó de libertad al gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Sergio Pacheco no tenía la capacidad para emitir una resolución porque es una autoridad destituida", añadió.