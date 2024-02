"Acompañó a mi hija toda su infancia": Dos pitbull atacan y matan al perrito de una menor en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este martes 27 de febrero, se registró un nuevo ataque por parte de perros pitbull en Santa Cruz de la Sierra.

En esta ocasión, la víctima es un pequeño perrito que paseaba junto a su dueña, una adolescente de 13 años, y fue atacado por dos perros de raza pitbull.

La menor trató de rescatar a su mascota, pero nada pudo hacer ante la fuerza de los otros canes, que lo hirieron en el cuerpo.

"Acabábamos de llegar con mi hija. La perrita se quedaba en el departamento todo el día, así que, ni bien llegamos, mi hija la baja a la acera de la casa para que tome aire y haga sus necesidades. La perrita estaba con la correa, entonces los perros directamente la atacaron. Mi hija trató de salvar a la perra y también protegerse ella, pero la fuerza de los perros quitó la correa y cuando yo salí, porque fue cuestión de segundos, ya la vi a mi perra tirada afuera y ensangrentada", contó la dueña del can víctima y madre de la adolescente.

La familia no sabía qué hacer en ese momento, ya que todo pasó rápidamente.

"En un inicio, como no vi hacia afuera, creí que le habían atropellado. Entonces, los vecinos asustados me dijeron que fueron los perros. Hay una veterinaria al frente, inmediatamente la llevé y lastimosamente no hubo nada que hacer", agregó.