“Ahora es cuando”: Colegio Médico pide reunirse con la nueva ministra de Salud

El Colegio Médico de Santa Cruz solicitó formalmente una reunión con la nueva ministra de Salud, Marcela Flores, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo nacional que permita abordar las falencias del sistema sanitario en los diferentes departamentos del país.

“Ya enviamos la nota para que nos podamos sentar, luego de ser relegados durante 20 años”, expresó Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz.

Según Anzoátegui, durante dos décadas la institución fue excluida de los espacios de coordinación con el Ministerio de Salud, por lo que ahora ven una oportunidad de diálogo tras el cambio en la cartera de Estado.

El representante médico instó a que la convocatoria se realice con urgencia, considerando que las principales víctimas del deterioro del sistema de salud son los pacientes.

“Ahora es cuando; lo ha dicho el presidente y esperamos que se cumpla”, afirmó.

