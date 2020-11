Alcaldesa continúa retenida en un punto de bloqueo y se descompensa

Cargando...

Sipe Sipe, Cochabamba

La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, continúa retenida en uno de los puntos de bloqueo en Mallcochapi, en media carretera al occidente, padres de familia reclaman la entrega de las canastas escolares.

Los movilizados retienen a la autoridad en el lugar desde ayer por la tarde, exigen que firme la compra de productos para la entrega de la canasta escolar que demandan desde meses atrás.

Heredia denunció que fue víctima de agresiones verbales, incluso le echaron agua y orina cuando era llevada a la carretera. Esta mañana llevaron un burro para sacarla del municipio por no firmar los contratos.

La policía no intervino y sólo se limitó a dar seguridad a la alcaldesa, en medio de esta situación la autoridad se desmayó en la carretera. A pesar de estar en el suelo, los padres de familia querían subirla al burro para sacarla del municipio, la policía evitó el extremo.

“Que firme primero los contratos, luego que se muera”, “Todo esto es un show político” “Nadie le cree”, eran los gritos que se escuchaban.

Horas más tarde una ambulancia intentó ingresar al sector donde se encontraba, pero tuvo que retroceder, los movilizados no permitieron que avanzará, aseguraron que la edil escaparía.

Después de negociar con los bloqueadores médicos de la ambulancia tuvieron que caminar hasta el sector donde estaba Heredia para brindarle auxilio, quien fue atendida de forma precaria sobre el suelo, ante la mirada de quienes la retienen.

“Lo que se hizo en este momento es tratar de estabilizarla, su situación es crítica. La gente no nos dejó ingresar fácilmente, lo recomendable es que sea trasladada a un centro de salud”, señaló el médico que atendió a la alcaldesa.

La Gobernadora, Esther Soria, repudió la situación aseguró que se está actuando de forma intransigente. “No quieren entender que se deben cumplir procedimientos administrativos (…) La humillación y maltrato que ha sufrido no está bien, no pueden tenerla como rehén, no amerita ese tipo de violencia”, aseveró.

El bloqueo tiene a cientos de transportistas del sector pesado varados en el camino desde el día lunes, son más de 500 motorizados, a causa de los puntos de bloqueo en Mallcochapi km. 15, Puente Viloma km. 19, Pankuruma km. 20, Montenegro km. 22 y la Rotonda Sipe Sipe km. 26.