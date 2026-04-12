Así luce el escenario del debate en Santa Cruz: Velasco y Ritter se alistan para el cara a cara

A pocas horas del esperado debate por la Gobernación de Santa Cruz, el escenario en Fexpocruz ya está completamente instalado para recibir a los candidatos Juan Pablo Velasco y Otto Ritter.

El encuentro se desarrollará desde las 21:00 horas y será determinante para los votantes de cara al balotaje del próximo 19 de abril.

Así luce el escenario en Fexpocruz

El recinto ferial fue acondicionado con todo el despliegue técnico necesario para el evento:

Pantalla gigante para la transmisión

Atriles definidos para Velasco y Ritter

Espacios para medios de comunicación

Iluminación y sonido profesional

La disposición ya marca la ubicación de ambos candidatos durante el debate.

Transmisión en vivo por Red Uno

El debate será transmitido en vivo por Red Uno y sus plataformas digitales, permitiendo que la ciudadanía siga el desarrollo del encuentro en tiempo real desde distintos puntos del país.

Operativo de seguridad y control

Ante la expectativa generada, se implementó un resguardo policial en la zona, además de medidas para ordenar el tránsito.

Se prevé:

Cierre de calles cercanas a Fexpocruz

Control vehicular

Presencia de efectivos para garantizar la seguridad

Además, se prevé el cierre de calles aledañas al recinto para evitar congestionamiento vehicular y garantizar la seguridad de los asistentes.

Se espera la llegada de simpatizantes de ambos candidatos, quienes apoyarán a sus postulantes durante el debate.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante el movimiento en la zona.

Se espera presencia de seguidores

Se anticipa la llegada de simpatizantes tanto de Juan Pablo Velasco como de Otto Ritter, quienes respaldarán a sus candidatos en el lugar.

El debate contará con moderación y será transmitido en vivo por televisión y plataformas digitales.

Un cara a cara clave rumbo al 19 de abril

El debate entre Velasco y Ritter es uno de los momentos más importantes de la campaña en Santa Cruz, ya que podría influir en los votantes indecisos.

Ambos candidatos expondrán sus propuestas en un escenario que será decisivo para la segunda vuelta electoral.

Mira la programación en Red Uno Play