AstraZeneca admite que no logra prevenir el COVID-19 en su totalidad

Cambridge, Reino Unido

La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca dijo el martes que un estudio de su tratamiento con anticuerpos monoclonales, AZD7442, no cumplió con el objetivo principal de prevenir la COVID-19 sintomática en personas expuestas recientemente al nuevo coronavirus.

La compañía dijo que los participantes en el ensayo eran adultos no vacunados mayores de 18 años con exposición confirmada a una persona con el coronavirus en los últimos ocho días.

AZD7442 redujo el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en un 33% en comparación con un placebo, que no fue estadísticamente significativo, informó la compañía.

"Si bien este ensayo no alcanzó el criterio de valoración principal contra la enfermedad sintomática, nos alienta la protección observada en los participantes con PCR negativo después del tratamiento con AZD7442", dijo Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, en un comunicado.

AstraZeneca también está estudiando el tratamiento en un ensayo de pacientes preexpuestos y para prevenir enfermedades más graves.

La terapia con anticuerpos monoclonales pertenece a una clase de medicamentos que imitan los anticuerpos naturales que produce el cuerpo para combatir la infección.

Los rivales Regeneron Pharmaceuticals Inc y Eli Lilly & Co han desarrollado terapias con anticuerpos monoclonales que han sido autorizados para su uso en los Estados Unidos para tratar pacientes infectados con el virus.. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aprobado la terapia de Regeneron y está revisando medicamentos similares de Eli Lilly, Celltrion y uno desarrollado por GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology Inc.