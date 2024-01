Cargando...

En un breve contacto con la Red Uno, Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz desde las afueras del penal de Chonchocoro en La Paz, habló sobre la reciente publicación de una carta dirigida al vicegobernador Mario Aguilera. El abogado confirmó la autenticidad del documento, respondiendo a las dudas planteadas sobre su validez.

Camacho tomó medidas para respaldar la validez del manuscrito durante una reunión donde la autoridad firmó y estampó su huella en el documento. "Pude hacer una impresión de la carta en la que, delante mío, puso su firma y huella digital para cualquier pericia por personas que duden de su legalidad", afirmó el abogado.

Además, el abogado compartió un mensaje directo del gobernador, dirigido aparentemente a aquellos que ponen en tela de juicio la autenticidad de la carta: "'El que contra ti conspire delante de ti caerá'. Lo dice Dios, no lo digo yo. Seguro que ahora dirás que no es mi huella como todo traidor y cobarde", leyó el jurista.

El abogado aseguró que Luis Fernando Camacho continúa en el cargo de gobernador, "entre tanto no se cumplan los plazos, no se resuelvan las aclaraciones y las complementaciones que ha pedido el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, pero además al no haberse notificado a todas las partes".

