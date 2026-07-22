Capa de aire frío y humo de incendios en Santa Cruz afectarán la calidad del aire en La Paz

La Gobernación de La Paz informó que la densa capa observada sobre la ciudad durante la jornada del martes respondió a un fenómeno de inversión térmica, que concentró los contaminantes generados principalmente por el parque automotor y algunas industrias, y no al humo de los incendios forestales registrados en el oriente del país.

El secretario departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental, Gabriel Pari, explicó que el humo de los incendios todavía no alcanzó el departamento, aunque se prevé que llegue en los próximos dos o tres días.

"Lo que ayer vieron fue un proceso de inversión térmica. El humo de los incendios todavía no llegó, pero va a llegar en dos o tres días", afirmó la autoridad.

Índice de Calidad del Aire en La Paz

Pari indicó que el martes el Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzó 76 puntos en la ciudad de La Paz, considerado de calidad regular, mientras que en El Alto fue de 50 puntos, catalogado como bueno. Este miércoles el indicador descendió a 64, aunque continúa en el rango regular.

La autoridad explicó que la inversión térmica impide que los contaminantes se dispersen debido a la formación de capas de aire frío y caliente, fenómeno que favorece la acumulación de partículas sobre la hoyada paceña y puede afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

"Las personas más vulnerables son quienes tienen problemas de salud y los niños. La contaminación puede agravar afecciones respiratorias", señaló.

Prevención de contaminación en la urbe paceña

Ante este escenario, recomendó reducir el uso de vehículos particulares, mantener en buen estado los motorizados, utilizar barbijo en caso de ser necesario y evitar realizar actividad física al aire libre mientras persistan los niveles elevados de contaminación.

Asimismo, recordó que continúa vigente la pausa ecológica departamental, que prohíbe las quemas para prevenir nuevos incendios forestales en el norte del departamento.

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