Caso Lineth Chama: Cinco meses de incertidumbre y nuevos policías asignados 

Santa Cruz, Bolivia

La familia de Lineth Chama aún mantiene la esperanza de encontrar a su hija, quien desapareció hace cinco meses y nueve días en circunstancias aún desconocidas.

La desgarradora situación ha dejado huellas imborrables en los seres queridos de la joven, y el padre de Lineth no puede evitar cuestionarse por qué envió a su hija a su casa a recoger unos platos aquel 9 de mayo. "Aún me pregunto por qué la mandé ese día, no debía hacerlo. A nadie quiero que le pase esto", expresó con pesar.

En relación al caso cuatro hombres, conocidos como el Cuti, el Chema, el Bicho y el Boyka están cumpliendo detención preventiva por el presunto delito de trata de personas. Ellos admitieron que ingresaron al Cordón Ecológico con Lineth.

Además, el papá de la adolescente reveló que otras dos personas, un hombre y una mujer, están programadas para comparecer ante las autoridades en relación con el caso.

Los padres de la adolescente denuncian negligencia por parte de la policía, puesto que, en los últimos días, se ha cambiado a dos efectivos asignados al caso. Según el papá, las autoridades les han informado que un teniente de La Paz se hará cargo de la investigación de su hija.

Además de la labor policial, los padres de Lineth están llevando a cabo su propia investigación para encontrar a su hija. "Tengo el recorrido del teléfono de mi hijita por diferentes sectores", afirmó el preocupado padre.

El pasado mes de julio, la Fiscalía realizó una prueba de luminol en el domicilio del principal acusado, en la zona del Cordón Ecológico, donde se encontraron rastros de sangre en distintos lugares.