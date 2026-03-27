Cayeron en la trampa: Arquitecto y su padre son asaltados tras ser citados por un falso proyecto de construcción

Lo que se perfilaba como una importante oportunidad de negocio terminó en una violenta emboscada en la zona de Coña Coña. Un padre y su hijo, de profesión arquitecto, fueron despojados de 100.000 bolivianos tras ser engañados con un supuesto proyecto de construcción y una oferta de cambio de dólares.

El hecho se registró la mañana de ayer, cuando las víctimas acudieron a una cita pactada con un ciudadano extranjero. Según el informe oficial, el delincuente logró ganarse la confianza de los afectados ofreciéndoles una transacción financiera vinculada a una inversión inmobiliaria.

Emboscada en el tercer piso

El Comandante del Valle Bajo, Cnel. Wilson Flores, detalló que el antisocial se aseguró primero de que las víctimas portaran el dinero en efectivo. Una vez confirmada la existencia de los bolivianos, los condujo al interior de un inmueble. Las víctimas fueron guiadas hasta el tercer piso del edificio bajo el pretexto de concretar la firma o el intercambio.

Al llegar a la planta alta, aparecieron sorpresivamente otros tres cómplices extranjeros, quienes redujeron violentamente a padre e hijo para arrebatarles el botín y darse a la fuga.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra movilizada para identificar a los autores del atraco. Se presume que el inmueble fue utilizado estratégicamente para acorralar a las víctimas y facilitar la huida de los delincuentes. Las autoridades recomiendan a la población no realizar transacciones de altas sumas de dinero en domicilios particulares o lugares poco concurridos.

Mira la programación en Red Uno Play