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El Torno queda nuevamente inundado tras intensa lluvia

En diferentes videos publicados en las redes sociales se puede ver cómo la fuerza del agua arrastra a varios vehículos. 

Naira Menacho

27/03/2026 22:57

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Tras una intensa lluvia registrada en Santa Cruz este viernes, los comunarios de El Torno reportaron inundaciones y falta de sistemas de drenajes, perjudicando a la población a los vehículos que se encontraban circulando en las calles.

En diferentes videos publicados en las redes sociales se puede ver cómo la fuerza del agua arrastraba a varias movilidades a pesar de los esfuerzos de los propietarios.

 

 

 

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