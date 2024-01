Choferes de buses y camiones protestan con sus motorizados contra los bloqueos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En el cuarto día de protestas y bloqueos que afectan a varias regiones del país, el transporte interdepartamental y pesado se encuentra en una situación crítica, con consecuencias devastadoras para los propietarios y conductores de buses. Este jueves 25 de enero, una caravana de manifestantes recorrió las calles hasta llegar al Cristo Redentor de Santa Cruz, expresando su rechazo a las movilizaciones instigadas por organizaciones sociales afines a la llamada ‘evista’.

“Estamos en emergencia en el transporte interdepartamental de pasajeros, con muchos pasajeros varados y compañeros afectados en las carreteras bloqueadas. Tenemos obligaciones financieras y compromisos con alquileres a nivel nacional, además de responsabilidades con nuestro personal”, declaró uno de los manifestantes durante la protesta.

Los movilizados hicieron un llamado urgente al Gobierno para que intervenga y solucione la crisis. Enfatizaron que el transporte no está vinculado a intereses políticos y que su principal preocupación es poder cumplir con sus obligaciones económicas. “Pedimos al Gobierno que tome cartas en el asunto. Nosotros no pertenecemos a ninguna de las dos alas políticas, y sus problemas políticos deben resolverse en el parlamento, no afectando al pueblo”, agregó.

Por otro lado, el ejecutivo del transporte pesado, Juan Yujra, señaló que, de los primeros 25 días del año, diez se vieron afectados por bloqueos, generando una grave crisis financiera. Adicionalmente, lamentó la pérdida de un transportista que falleció a causa del estrés provocado por la situación. Yujra hizo un llamado al Gobierno para que actúe de inmediato y aprese a Evo Morales. Además, advirtió que, de no recibir respuesta satisfactoria antes del fin de semana, bloquearán las fronteras.