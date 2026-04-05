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Cierran mesas electorales en Santa Cruz de la Sierra y avanza el conteo de votos

En la mesa 7 del módulo educativo René Barrientos los jurados electorales ya se encuentran realizando el conteo de votos para luego firmar las para trasladarlas al centro de cómputo del TED Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

05/04/2026 16:22

Mesas en la capital cruceña empiezan a cerrar. Foto Red Uno

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Tras cumplirse las ocho horas establecidas para la votación, las mesas electorales comenzaron a cerrar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Pasadas las 16:00, en el recinto del módulo educativo René Barrientos concluyó la jornada electoral, luego de que los jurados de la mesa 7 verificaran que ya no había electores en fila.

Con el cierre de la votación, los jurados iniciaron la fase de conteo de votos y la elaboración de actas, que posteriormente serán trasladadas al Tribunal Electoral Departamental para su juzgamiento y cómputo oficial.

Se prevé que la sala plena del TED procese durante esta jornada las cuatro mesas correspondientes a la capital cruceña.

Asimismo, las autoridades electorales esperan recibir este lunes la totalidad de actas provenientes de San Ignacio de Velasco y San Javier, con el objetivo de avanzar hacia el cierre del cómputo oficial en el departamento.

Este domingo se repitió el voto en 105 mesas distribuidas en San Ignacio de Velasco, en San Javier y en Santa Cruz de la Sierra.

 

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