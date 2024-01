¿Cómo obtener un título profesional siendo el sostén de tu familia?

Bolivia

“Trabajo más de 13 años en la venta de equipos de computación, gano por porcentaje en ventas. Tengo conocimientos avanzados (empíricamente) en sistemas y ventas. Hay clientes que me buscan para actualizar sus equipos, programas, entre otros. El estar en este tipo de negocio me obliga a actualizarme y lo hago experimentando en lo que trabajo o buscando tendencias nuevas en youtube”, señala Mariano Sempertegui, un vendedor de computadoras de 33 años en La Paz.

Llega un momento en el que priorizas otras necesidades y obligaciones antes que el estudio, afirma Sempertegui. Cuando uno decide volver a estudiar en la edad adulta, es posible que no disponga del mismo tiempo como cuando era joven, por las obligaciones laborales, familiares y personales.

“No tuve tiempo para estudiar en la universidad, pese a que me decían que era un experto y que para mí sería fácil la carrera Fui papá joven y trabajo tiempo completo. Mis responsabilidades como jefe de hogar y sostén económico no me permiten dedicar tiempo al estudio. Tal vez lo pensaría si fuera en los momentos que pueda”, agrega.