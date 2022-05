Concejales piden a la alcaldesa interina aprobar la Ley de Contratos municipales

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Luego que se venció los 10 días de plazo para la aprobación de la Ley de Contratos y Convenios, los concejales de oposición piden que la alcaldesa interina del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Gabriela Garzón, promulgue la misma, pues aseguran que se cumplió el tercer plazo.

Juan Carlos Medrano, concejal por Comunidad Autonómica (C-A), pidió que la edil interina utilice sus facultades y competencias temporales para aprobar la Ley de Contratos.

Por su parte Manuel Saavedra, concejal titular de Demócratas, manifestó que al vencer el plazo para la promulgación, sería el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, quien debería firmarla para entrar en vigencia.

Consideró que la demora para poner en vigencia la norma obedece a intereses ligados al nuevo contrato que debe regir por los próximos ocho años para el recojo de los residuos sólidos de la ciudad.

“La dilatación de este tema (ley de contratos y convenios) huele a basura porque si esa ley se promulga antes de que se inicie la licitación del nuevo contrato multimillonario de la basura, ese contrato tendría que venir al Concejo Municipal para ser revisado, fiscalizado y aprobado. Si esa ley no está vigente e inician la licitación, ellos dirán que no tienen que enviar el contrato al Concejo porque la ley no es retroactiva. Acá el trasfondo, huele a basura”, manifestó.

En tanto que Alcócer se comprometió a promulgar la ley en la siguiente sesión extraordinario del Concejo, si es que no lo hace el Ejecutivo. "Tengo el compromiso con Santa Cruz para que se pueda promulgar la ley", dijo.