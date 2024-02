Continuarán los bloqueos si no se cumple el pedido de destituir a magistrados

Bolivia

A pesar de la aprobación del proyecto de ley 144/2022-2023 "Transitoria para las Elecciones Judiciales" en la Cámara de Diputados, sectores 'evistas' aseguran que continuarán con los bloqueos que llevan más de dos semanas en Cochabamba hasta la promulgación de la norma y la salida de los magistrados del Órgano Judicial.

En ese sentido, reiteró que sin la cesación de funciones de los magistrados, los movilizados no levantarán los puntos de bloqueo.

"Si quieren una solución pronta es voluntad de quienes dirigen la Cámara de Diputados para dar tranquilidad a la población", agregó y pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, c onvocar a una sesión mañana para tratar los proyectos de ley 073 y 075.

Del mismo modo, desde Creemos advirtieron con retirarse del tratamiento si no se cumplen los acuerdos respecto a los proyectos de ley 073 y 075.

"Le decimos muy claro al Movimiento Al Socialismo (MAS): hoy hemos votado por Elecciones Judiciales, ojalá que no las tumben y boicoteen. Lo segundo es que se tiene que tratar, sin mayor dilación, es el cese de la autoprórroga de los magistrados y una sentencia, no habrán créditos mientras no le pongamos punto final a la prórroga de los magistrados", afirmó Erwin Bazán, diputado de Creemos.