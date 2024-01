"Corrí para salvarlo, no pude", dijo la madre del menor que cayó a una torrentera

Cochabamba, Bolivia

La tarde de este jueves se registró una tragedia en la Torrentera la Pajcha, donde un adolescente de 14 años cayó cuando estaba jugando, en la zona norte de la ciudad, los amigos de la víctima corrieron a dar aviso de lo ocurrido a la madre.

La progenitora relató que su hijo salió a entrenar en la cancha deportiva cercana a su vivienda, el menor Álvaro Choque Yucra, era deportista. La última vez que habló con su madre fue el momento en que le pidió permiso para salir.

“Salió de la casa y me dijo que iría a entrenar, él tenía su horario para volver a casa. De repente empezó la lluvia, mi hijo no llegaba (…) Empecé a preocuparme porque se fue sin chompa, tocaron la puerta y eran sus amiguitos, me dijeron que se resbaló en la torrentera”, relató.