Cristo de la Concordia: Ladrón acuchilló a una mujer para robarle

Cochabamba, Bolivia

Un antisocial acuchilló en el brazo a una joven que subía al Cristo de la Concordia, le robó sus pertenencias. El ladrón se le acercó preguntándole la hora y luego la atacó, se dio a la fuga y dejó a la víctima herida.

“Me preguntó por la hora, le contesté y luego me amenazó, me dijo saca todo lo que tienes. Se llevó mi celular, pretendía llevarse mi bolsa, gritó ¿Dondé está el dinero?, me hirió con el cuchillo”, contó la víctima.