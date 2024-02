"Debo operarme": Abuelito desesperado denuncia que no puede sacar su cédula

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre de la tercera edad pide ayuda a las autoridades del Servicio General de Identificación Personal (Segip), porque viene peregrinando hace más de un mes por su cédula de identidad, el cual es muy necesario para una cirugía que requiere.

El hombre de 87 años ha indicado que requiere el documento para realizarse sus controles y realizarse un procedimiento quirúrgico, arguye que ha realizado varios pagos para tramitar su carnet, pero en el Segip no terminan de entregarle el carnet.

"Doy vueltas y vueltas", señala a la Red Uno, por lo cual es se encuentra muy preocupado porque en estos días entra a una operación y lo primero que le piden es su cédula de identidad.

"Me piden libreta de servicio militar, me cobran la vacuna, me piden fotocopias de carnet. Cuando fui a renovar la cédula y hasta ahora no me atienden, han pasado 25 días, me mandaron a la corte y nada", relató José Borda Aguilera.