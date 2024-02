Arce pidió intercambio de información y tecnología para frenar el narcotráfico en cita antidrogas

La Paz, Bolivia

Bolivia es la sede de la XXIV Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas Celac-UE, que reúne a más de 40 países de la región, del Caribe y de la Unión Europea, en la cual se buscan establecer algunos mecanismos para enfrentar el problema mundial de las drogas.

En la oportunidad, y durante el acto de inauguración, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, destacó la participación de todos los países presentes y les solicitó encarar un trabajo coordinado.

“Este es un acontecimiento muy importante para nuestro país, y no solo por se toca un tema de vital importancia, que ha involucrado a nuestro país durante varios años, sino porque fundamentalmente el tema de las drogas y el tráfico de drogas, se ha convertido ya no solamente en una pelea de un solo país, sino ya es un problema que atañe a todos, por lo tanto este tipo de reuniones, son las que nos van a conducir a un mejor destino para luchar contra este flagelo”, señaló el presidente Luis Arce.

Arce resaltó que en los últimos años, aparecieron nuevos tipos de droga, y además los narcotraficantes, hallan los mecanismos para hacer más difícil la detección de las sustancias cuando las trasladan, además considera que es importante afrontar la lucha contra el narcotráfico desde dos aristas.

“Son muchas cosas q han estado pasando los últimos años, aparecen nuevos tipos de drogas, aparecen nuevas tecnologías para evadir los controles, los países nos vamos dando maneras para combatir el tráfico de drogas, pero este es un problema que tiene dos aristas, la producción y el consumo, y las tareas de combatir el tráfico de drogas tiene que apuntar a estas dos aristas, combatir solo una es insuficiente, tiene que tratarse en ambas aristas en ambos lados del problema, ,porque si no hay consumo, no hay producción y si nosotros solamente hacemos el esfuerzo por un lado, no vamos a tener los resultados que todos esperamos”, añadió Arce.