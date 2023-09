Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este martes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó sobre la destrucción de tres 'mega laboratorios' de cocaína, estos estaban ubicados en la zona del Trópico. El operativo fue encabezado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“El día de hoy hemos tenido la oportunidad de destruir tres mega laboratorios de cristalización de cocaína ubicados en el departamento de Cochabamba, en la provincia Chapare, en el municipio de Villa Tunari. Estos operativos están dentro de la orden de operaciones denominada Sorpresa (…) que ha tenido como resultado la aprehensión de seis personas, una de ellas de nacionalidad colombiana, otro fue internado porque recibió un impacto de bala, la policía boliviana tuvo que hacer uso de su armamento reglamentario (...)”, explicó Del Castillo

Se logró incautar siete bolsas de yute, cada una contenía 30 paquetes de cocaína en forma de ladrillo. Uniformados secuestraron 6 vehículos, 2 motocicletas, armas de fuego y se destruyó una pista aérea clandestina que era utilizada por la asociación criminal para transportar la droga. El daño económico al narcotráfico producto de los operativos están valuados en 1,2 millones de dólares, siendo un duro golpe al crimen organizado.

Destruyen tres 'mega laboratorios' de cocaína en el Chapare. Foto: Ministerio de Gobierno

Los laboratorios intervenidos contaban con área de cocina y comedor, área de destilado de éter, área de oxidación y purificación, área de secado y prensado, área de depósito de sustancias químicas, áreas de energía eléctrica, áreas de dormitorio, detalla el informe del Ministerio de Gobierno.

Los aprehendidos fueron identificados como: Juana C. C., Víctor T. T., Marcos Q. A., Rafael C. C., Nelson I. P. y Milton A. A. B. de nacionalidad colombiana.

