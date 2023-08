Legisladores califican como montaje la destrucción de fábricas de cocaína en el Chapare

Cargando...

Bolivia

Desde enero hasta la semana pasada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) destruyó 79 fábricas y laboratorios de cristalización de cocaína en el Chapare, en el departamento de Cochabamba. Los legisladores que representan a esa región afirman que se trata de operativos montados por el Ministerio de Gobierno.

El operativo más reciente se realizó fue el domingo, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó, a través de sus redes sociales, sobre la destrucción de 16 fábricas de cocaína cerca de los sindicatos Piedras Blancas, 16 de Julio y 25 de Abril, en la provincia Carrasco, Cochabamba.

"Continuamos nuestra lucha frontal contra el narcotráfico, hoy 13 de agosto nuestras fuerzas policiales destruyeron 16 fábricas de cocaína en inmediaciones de los sindicatos: Piedras Blancas, 16 de Julio, 25 de Abril y otros del municipio de Entre Ríos y Bulo Bulo, en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba", publicó la autoridad.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Gobierno y de la Felcn, sobre la intervención de los laboratorios de droga en el trópico cochabambino; en total se realizaron ocho operativos, la mayor parte de las fábricas tenían una capacidad de producción de hasta 100 kilos por día, reporta ANF.

Al respecto, el diputado 'evista' del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, que representa al sector, consideró que estos operativos son montados y que solo pretenden desprestigiar a su región, que es considerada el bastión político del expresidente Evo Morales.

“Se han realizado varios operativos, pero no han aprehendido ni a un jochi (chancho de monte). En alguna ocasión dijimos que en todos los laboratorios que intervenían, los elementos que incautaban eran los mismos. Sabemos que estos operativos son montados con el fin de desprestigiar al trópico de Cochabamba”, afirmó el legislador a la ANF.

Operativo del 11 de agosto en Villa Tunari.

Las fábricas intervenidas en el Chapare

El 20 de enero se llevó a cabo una intervención en el municipio de Villa Tunari, cerca del Río Moleto, donde se incineraron dos megalaboratorios de producción clorhidrato de cocaína. Según Del Castillo cada una tenía una inversión aproximada de $us 250.000, teniendo la capacidad de procesar entre 50 y 100 kilos. Ambas infraestructuras fueron detectadas por efectivos policiales de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). Cada laboratorio contaba con áreas de secado, prensado, centrifugado, de diluido y filtrado, más conocido como el área de discoteca, así también el área de depósito de sustancias químicas, sólidas y líquidas. Un ambiente de destilación, dormitorios, cocina, comedor, zona de generador de energía eléctrica y otros. Se aprehendió a dos personas que fueron identificadas como: Ricardo C. V., de 34 años y Edwin C. V., de 23 años.

El segundo operativo se realizó el 25 de abril en Villa Tunari, donde los agentes antinarcóticos encontraron tres laboratorios de cristalización de cocaína, además se destruyeron dos pistas clandestinas y se aprehendió a seis personas. Explicó que el primer laboratorio contaba con 22 áreas y tenía una capacidad para albergar entre 20 y 25 personas. El segundo tenía 19 áreas y tenía la capacidad de producir 100 kilos de droga por día, además en el lugar se encontraron municiones y equipos de comunicación.

El 14 de mayo, en el municipio de Villa Tunari se desbarató un megalaboratorio que producía cada día hasta 100 kilos de cocaína, de acuerdo a la información de la Felcn en este sitio trabajaban entre 25 a 30 personas. En esa oportunidad no se capturó a ninguna persona. Seis días después, el ministro de Gobierno informó que se desmantelaron siete laboratorios de droga y 27 fábricas de cocaína en la misma región del anterior operativo. Finalmente, indicó que cada laboratorio tenía una producción aproximada de 80 a 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína diarios y que el funcionamiento de estos ambientes tendría una data de dos a tres años.

En diversos operativos, que se realizaron entre el 4 y 10 de julio, cumpliendo los planes de operaciones “Perseo”, “Jaguar” y “Leopardos del Oriente”, la Felcn destruyó seis laboratorios de cristalización de cocaína en el Chapare. Cada uno de los laboratorios contaba con instalaciones para albergar a personas que se dedican a este ilícito, áreas de secado, prensado, centrifugado, generador de energía eléctrica, áreas de diluido, filtrado, destilación, cocina y comedor. Incluso en uno de estos predios se construyó una capilla en honor a San Jorge, “el santo de los narcotraficantes”.

El 28 de ese mes, siete fábricas móviles de cocaína fueron destruidas por agentes de la Felcn en el municipio de puerto Villarroel. Se decomisó 20 galones de gasolina con capacidad de 60 litros, cinco galones con capacidad de 10 litros de ácido sulfúrico, 40 kilos de bicarbonato de sodio, dos bolsas tipo nylon de color negro con una sustancia con olor y color característico a pasta base de cocaína, en estado húmedo. En esa ocasión, Del Castillo indicó que se aprehendieron a seis personas.

Finalmente, el 12 de agosto se hallaron 10 fábricas de producción de cocaína en los sindicatos: 10 de Agosto, San Benito, San Miguel, Puertos 1ro de Mayo, Liberación y Bolo. Estaban ocultas en medio del bosque, contaban con diversos ambientes y se encontró una cantidad significativa de galones con sustancias que utilizan para elaborar e la droga. No se conoció si había personas aprehendidas, de acuerdo al recuento de ANF.

Observan que no hay políticas

Arispe también dijo que el Gobierno no tiene una política de lucha contra el narcotráfico, aseguró que las acciones que se realizan son de forma improvisada y no se dan con los peces gordos del tráfico de droga.

Desde hace dos semanas, el ministerio de Gobierno se encuentra en la mira de los oficialistas y opositores, debido a la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La Policía desplegó a más de 2.000 uniformados para capturarlo, pero no existen resultados. El lunes, el Gobierno ofreció una recompensa de $us 100.000 a quien brinde más información sobre el sujeto.