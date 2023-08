"Parece que se preparaban para una guerra", dice diputado chileno sobre bolivianos con armamento

Chile

En Calama, la policía chilena detuvo a dos ciudadanos bolivianos porque tenían armamento de guerra, municiones y, además, una motocicleta robada. Uno de ellos tenía antecedentes al estar vinculado con bandas del crimen organizado y el tráfico de drogas.

Entre las armas incautadas se encuentran una pistola calibre de 9 mm, dos cargadores, casi 100 municiones de distinto calibre, un rifle de aire comprimido, dos chalecos antibalas, una motocicleta reportada como robada y el lanzacohetes antitanque que había sido percutada; además de dinero y especies. Todo esto fue sacado de circulación y decomisado.

Los acusados fueron puestos a disposición de la justicia chilena, que ahora investiga la procedencia del armamento de alto calibre.

El diputado chileno Sebastián Videla se refirió acerca de la detención de los dos ciudadanos bolivianos e indicó que se debe establecer una policía fronteriza ante el incremento de hechos del crimen organizado.

"Es increíble el poder de guerra del crimen organizado, tal cual lo hemos denunciado en el último tiempo. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Encontrar un cohete, un tanque? No hay que tenerle miedo a la delincuencia, se deben tomar acciones más exhaustivas en este caso de las armas de guerra que tienen los delincuentes, quitan la tranquilidad y operan, aparentemente, de manera impune", aseveró.

Asimismo, indicó que solicitarán una rápida investigación.

"Nos interesa saber porqué se tiene este tipo de armas que son de guerra. Hay personas que se dedican a tener este tipo de armamento y no sabemos cuáles son sus intenciones. Pareciera que están preparados para una guerra y eso no puede sucedes porque ambos países somos hermanos. Por lo tanto, ambos tenemos que luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, que lamentablemente se está dando más en fronteras. Vemos que no solo es el robo de vehículos, sino también el armamento y el narcotráfico", detalló Videla, en entrevista con El Mañanero.