"Dijo que me demandará": Víctima de robo es amenazada por la presunta ladrona

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer fue captada por cámaras de seguridad instaladas en un local comercial de venta de prendas de vestir, donde se la vería sustrayendo Bs. 8 mil. La propietaria del negocio no pide la aprehensión, sólo pide la devolución del dinero.

Lo más sorprendente de este hecho es que la víctima fue amenazada con ser demandada. ¿Qué ocurrió? Al darse a conocer el video del presunto robo, la mujer que estaría acusada por este presunto delito la llamó para decirle que iniciará una demanda.

“Cuando la chica vio que esto salió a la luz, me llamó diciendo que no podía hacer esto, porque me iba a demandar. Me dejó totalmente conmocionada, veré que hacer”, indicó la víctima de robo.