Viceministra Ríos: “Los jueces no verificaron los pasos para realizar el juicio oral"

Bolivia

Ante la suspensión del juicio del Gobernado de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que debía realizarse el lunes 11 de marzo, la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, indicó que los jueces del Tribunal de Sentencia N° 8 de Santa Cruz, no realizaron una correcta verificación de los antecedentes del proceso y tampoco verificaron si todos los actores fueron notificados debidamente para iniciar el juicio.

La viceministra explicó que antes de que el juicio oral se inicie, los jueces tienen la responsabilidad de revisar todos los antecedentes del proceso. “Se debe revisar los cuadernos de anotaciones, los antecedentes, las notificaciones. Si no existen temas pendientes de resolución; tienen que verificar que se hayan notificado correctamente a todos los actores, para hacer la presentación de pruebas”, aseguró la autoridad, quien identificó una serie de vicios procesales que no fueron solucionados en su momento, motivo por el cual no se pudo realizar el traslado del Gobernador hasta Santa Cruz.

En este sentido, Ríos identificó la existencia de vicios procesales que no fueron subsanados, en su momento, como la correcta notificación a los asambleístas nacionales y a la Procuraduría del Estado que, no tuvieron el tiempo de presentar los alegatos correspondientes.

“Esto no ha sido realizado de manera correcta, por tanto, hay una clara omisión de parte de los juzgadores. También se debe verificar cuáles son los delitos denunciados, cuáles son los delitos investigados y cuál es el pronunciamiento con respecto a los hechos del Ministerio Público, que tampoco fue verificado correctamente”

Según la autoridad, el juzgado solicitó el viernes, un informe de las condiciones del traslado del Gobernador Luis Fernando Camacho, junto a los incidentes presentados por la Procuraduría General del Estado y el viceministerio de Transparencia Institucional, por tanto, este análisis debe ser previo al inicio del proceso del juicio oral.

Según la viceministra, al viceministerio le corresponde velar por que el proceso se desarrolle cumpliendo las garantías para todas las partes de intervienen, para que haya igualdad de participación de las partes en el proceso, caso contrario, la falencias y omisiones afectan al desarrollo posterior del juicio.

Ante la ausencia del Gobernador, el juicio fue suspendido hasta el próximo 11 de abril del año en curso.