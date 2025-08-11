Comisión de diputados intentará debatir contrato del litio esta tarde

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, convocó para este lunes 11 de agosto a las 15:30 a su sesión ordinaria. En esta sesión se analizará el contrato de litio con la empresa rusa Uranium One Group, después de que la sesión del pasado 9 de julio fue suspendida porque parlamentarios potosinos impidieron que se debata cualquier contrato del litio.

En aquella ocasión la sesión se interrumpió debido a las demandas de diputados opositores y del ala Evista, quienes solicitaron que la sesión se realizara en Potosí.

Según la convocatoria, la sesión se llevará a cabo en el mini hemiciclo de la comisión, ubicado en La Paz. El objetivo principal de esta reunión es retomar proyectos de ley y correspondencia que están pendientes, lo que incluye el análisis del contrato con Uranium One Group.

El contrato con Uranium One Group, al igual que el proyectado con la empresa china CBC, tienen observaciones por parte del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Mire el comunicado de la Comisión:

