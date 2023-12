“Discúlpame, mamita. Ya no voy a tomar”, dijo el hijo agresor que intentó matar a su madre

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una entrevista exclusiva con RED UNO, Elmer A.D., de 26 años, el hombre acusado de agredir a su madre lanzándole un ladrillo y posteriormente intentar acabar con la vida de ella y sus hermanas utilizando herramientas como una amoladora y un taladro, dio su versión de los hechos que conmocionaron a la comunidad.

Elmer, visiblemente afectado, afirmó: “Estaba tomando tranquilo ahí”. Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los hechos ocurridos, negó su participación en la agresión con el ladrillo, alegando: “Yo no recuerdo que le he dado, así como dicen con un ladrillo, eso es mentira”.

La mujer, madre de Elmer, sufrió un violento ataque en su propio hogar, supuestamente a manos de su propio hijo, quien, según informes, estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente. Ante la pregunta sobre si era la primera vez que golpeaba a su madre, Elmer respondió: “ Primera vez, yo no, no la golpeo a mi mamá, eso es mentira, yo no hago eso ”.

Con “signos de arrepentimiento”, Elmer pidió perdón a su madre: “Que me perdone por favor, yo soy el único hijo que vive con ella y yo voy a trabajar y le doy plata". Añadió que no recuerda lo sucedido y expresó su deseo de cambiar: “Nada, no recuerdo nada. Estoy arrepentido, porque yo vivo con ella, mis otras hermanas se han apartado de ella”.

Elmer concluyó la entrevista solicitando una segunda oportunidad: “Discúlpeme, mamita, por favor. Ya no voy a tomar, por favor, quiero salir de aquí”.