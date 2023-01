¿Dónde está Alex Aliaga?, el niño de 11 años desapareció en El Alto

El Alto

El menor se quedó solo en casa, practicando sus tareas, mientras la madre y su hermana salieron a trabajar, él se fue con rumbo desconocido y no retornó.

“Por favor si alguien lo vio que me llame, que avise a la Felcc, o a la policía, por favor estoy sumamente desesperada, no sabe salir de la casa, yo asumo que salió a la tienda, pero no retornó a la casa, por favor”, manifestó la señora Irma Apaza madre del menor.