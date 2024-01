La Paz, Bolivia

El analista Gustavo Pedraza calificó el discurso del presidente Luis Arce como centrado en “Evo Morales”, identificándolo como el principal enemigo de su gobierno y del estado plurinacional.

Arce también expresó su optimismo sobre la economía nacional, “es tiempo de cosecha” remarcó en su discurso. “Acusó a la oposición y particularmente mencionó a esta nueva derecha, igual Evo Morales, como los culpables del fracaso de las elecciones judiciales”, indicó el analista.

El analista Pedraza calificó el discurso de Arce como "centrado en Evo Morales". Foto: Roberto ARANDA@APGNoticiasBo

Pedraza remarcó que el presidente no tocó los temas de narcotráfico, corrupción o daño ambiental. “Mencionó que la subvención es una parte de la redistribución de la riqueza, pero ese es un error conceptual gravísimo, porque la subvención es la herida más grande por la que está sangrando este país”, indicó.

“El Movimiento al Socialismo (MAS) buscará hacer las elecciones judiciales a su manera, porque no soltarán el control del sistema judicial. Por lo tanto, lo que haga el MAS estará dirigido a mantener ese control. Por eso el vicepresidente dice no vamos a aceptar nada amañado, porque ahora ya no están controlando el sistema legislativo, eso creo que les asusta y ha hecho que se postergue y la auto prórroga es una consecuencia de la dificultad que tiene en la Asamblea Legislativa”, remarcó.