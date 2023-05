"El perro ya estaba en la carretera", aseguró el conductor de la vagoneta

Cargando...

La Paz, Bolivia

Declaró el conductor involucrado en el caso del video viral, donde se ve a un cachorro herido en plena carretera a Coroico. En pasados días el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mediante su cuenta de Twitter dio a conocer la identidad del chofer de la vagoneta, como Luis Salvador Ramos.

Quien se constituyó a declarar en la Fiscalía, indicando que no arrojó al can, sino que intentó esquivarlo porque el perro ya se encontraba en la vía.

"La estrategia que hemos utilizado es que en primera instancia tomemos su declaración en calidad de testigo. El ha referido en primera instancia que este animalito se encontraba tendido en la carretera, y el ha pretendido esquivar realizando una maniobra", declaró el Fiscal, Roger Rodas Iglesias.

El hombre presentó su declaración de forma voluntaria, ante la Fiscalía especializada de Medio Ambiente, no se ordenó su aprehensión. "La investigación es para poder esclarecer si es que él ha lanzado al can del vehículo, o quizá haya pretendido esquivarlo (...) Pero se puede evidenciar que se ha realizado daño al can", explicó Rodas.

Desde la Fiscalía se anuncia que realizarán exámenes periciales del video, para verificar si el perro fue arrojado. El caso es investigado por maltrato animal, ahora se espera que declare la persona que registró las imágenes.

"Por el momento se está investigando el delito por tratos crueles, tal vez proyectando una tentativa de biocidio", concluyó.