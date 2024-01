En medio de pedidos de justicia y dolor, trasladan el cuerpo del doctor Ronald Sejas a Cochabamba

La Paz, Bolivia

La familia del médico forense Ronald Reynaldo Sejas Antezana, encontrado muerto en La Paz, trasladaron el cuerpo sin vida a Cochabamba, donde será enterrado.

Ronald fue hallado sin vida y desnudo este miércoles, 3 de enero, en un río de Yanacachi, Yungas, luego de ser reportado como desparecido el 27 de diciembre de 2023 en Chulumani.

Familiares decidieron no hacer velorio por el estado de descomposición que tenía. Según la autopsia, la muerte se debió al golpe de un objeto contundente en la cabeza, que le hundió el cráneo. Además, sufrió golpes por la caída.

Anoche, fue trasladado a la morgue del hospital de Clínicas de La Paz.

Ronald dejó a un niño de 9 años en la orfandad y su familia pide justicia.

Defensa de la acusada asegura que no tenían ningún tipo de relación

La defensa de la mujer acusada por el asesinato del médico asegura su inocencia.

"La relación que tenía mi defendida con el ahora fallecido era, simplemente, ser una de las delegadas de salud de la localidad de Yanacachi, es lo único que los unía. Ver tema de vacunación, que se hagan los controles correspondientes a los comunarios del lugar; otra relación no existía", aseveró la abogada.

Asimismo, la jurista cuestionó que la persona que denunció la desaparición de Sejas fue la ex esposa del médico, "que tenía dos procesos aperturados por violencia familiar", dijo, y no los familiares en primer grado.

Del mismo modo, reiteró la hipótesis de las amenazas porque Sejas certificó un caso de violencia de sexual. Entonces, los familiares de este acusado le enviaron amenazas.

"En labor y cumplimiento de su deber ha denunciado un hecho, ha hecho un certificado médico forense en el cual se ha denotado que había una víctima. Son comunidades de los Yungas, lugares que no son grandes. Ha existido una amenaza de una persona porque iban a enviar a la cárcel a su familiar por 25 años, está aprehendido, ya lo tienen al autor principal, está en celdas para ser cautelado. No entiendo y no se menciona porqué se la detiene a mi defendida", agregó la abogada, que espera tener acceso al cuaderno de investigaciones.