"¡Escapé y grite con todas mis fuerzas auxilio!", contó la víctima de robo en la OTB Linde

Sacaba, Cochabamba

Cuatro delincuentes ingresaron a un domicilio en la OTB “San Rafael” en Linde, en el municipio de Sacaba amedrentaron a sus víctimas con armas de fuego, incluso realizaron disparos. Los ocupantes de la vivienda fueron brutalmente golpeados.

Los antisociales aprovecharon la oscuridad de la noche y que todos estaban dormidos para reducir a las personas que estaban en el domicilio, sustrajeron 30 mil bolivianos, joyas y los documentos de los motorizados que tendría la familia.

“Cuando dormíamos ingresaron, atacaron a mi hija primero, luego a mi hijo después a nosotros. Estaban armados, nos golpearon con la cacha del arma y con una patacabra (…) Yo me decido a salir, como sea que me maten aunque sea, me dije. Me encomendé al señor, salí corriendo, escapé y empecé a gritar auxilio, después salieron los ladrones y dispararon”, relató el padre de las víctimas.