“Espero que hagan este disco suyo”, dijo Shakira tras lanzar su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’

Miami, Estados Unidos

En un emocionante evento celebrado en el Hard Rock Hotel, a las afueras de Miami (EEUU), la artista barranquillera, Shakira, presentó al mundo su tan esperado álbum “Las mujeres ya no lloran”. Con 17 sencillos que abarcan una gama de emociones, la colombiana reveló que este álbum ha sido una especie de terapia durante las difíciles etapas de su divorcio con el exfutbolista Gerard Piqué.

“A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro, porque lo que viene es muy bueno”, expresó la cantante colombiana en un evento en el Hard Rock Hotel, a las afueras de Miami, en el que presentó su álbum la medianoche del jueves 21 de marzo.

Con colaboraciones de renombrados artistas como Cardi B, Karol G, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo, y Tiësto, entre otros, “Las mujeres ya no lloran” es un viaje musical que fusiona ritmos de reguetón, bachata, balada, EDM, electro, synth-pop, corridos tumbados sierreños, y trap. Sin embargo, el álbum también presenta momentos íntimos donde Shakira vuelve a sus raíces musicales con canciones en solitario como ‘Nassau’, ‘Tiempo sin verte’, ‘Dónde y cuándo’, y ‘La última’, que recuerdan el pop rock que la catapultó a la fama con su álbum debut “Pies descalzos” en 1991.

“Espero que hagan este disco suyo y los ayude a transformar el dolor en fuerza, como me ayudó a mí”, manifestó Shakira minutos antes de dar por lanzada oficialmente esta producción, que ya recibió siete discos de platino por los temas publicados como adelantos a partir de 2022.

Con una trayectoria de más de tres décadas en la industria musical, “Las mujeres ya no lloran” marca el duodécimo álbum de estudio de Shakira y promete ser una experiencia emocionalmente resonante para sus seguidores en todo el mundo.

Aquí un repaso de algunas canciones del nuevo álbum.

La canción Última a tan solo siete horas de su lanzamiento ya cuenta con más de 160.000 visualizaciones.

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa / Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte / Ya ni tus amigos con los míos combinaban / Más fácil era mezclar el agua y el aceite / Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba / Y que para mí todo era poco, insuficiente / Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama / Pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente.

Una de las canciones más esperadas era Puntería con Cardi B, luego de que la barranquillera publicara unas fotos promocionando el video con el actor franco-británico Lucien Laviscount con la que puso a hablar al mundo al confundirlo al inicio con el piloto de automovilismo Lewis Hamilton.

La canción tiene 710.000 visualizaciones en apenas 7 horas, con un video musical acompañado de Cardi B y otros personajes, entre ellos, Lucien Laviscount como un centauro al que Shakira le dispara con una flecha con una ‘puntería’.





Este álbum trae colaboraciones esperadas por sus fanáticos. Por ejemplo, La Fuerte es otra canción con Bizarrap, después de su colaboración exitosa con BZRP Music Sessions #53.

Otra colaboración es la que trae con su canción Cohete con Raw Alejandro, otro artista con el que ha logrado éxitos como Te Felicito.

La artista también decidió incluir una canción como un homenaje al género regional mexicano con su canción [Entre Paréntesis] con el Grupo Frontera.