"Estaba jugando": Velan al pequeño que perdió la vida al ser aplastado por el muro de su casa en La Paz

La Paz, Bolivia

Familiares velan a Alexander Barrera Mamani, el niño de 2 años y 10 meses, que perdió la vida al ser aplastado por el muro de su casa, cuando estaba jugando. Sucedió en el barrio 24 de junio, ubicado en el macrodistrito San Antonio de la ciudad de La Paz.

"El muro de la casa se cayó y aplastó a mi hijo. Por la mazamorra que vino, no lo pudimos salvar. Llamamos a la ambulancia, los vecinos me ayudaron, hicieron todo lo que pudieron. No vino nadie y hasta que le llevemos al centro de salud, mi hijo se fue al cielo", contó la mamá del niño, Nancy Mamani entre lágrimas.