Estuvo preso: Intentó asesinar a su hermana frente a sus hijos y escapó de su celda

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre que se encontraba en celdas de la Estación Policial Integral (EPI 9), se dio a la fuga, se encontraba detenido por agredir brutalmente a su hermana e incluso tratar de quitarle la vida con un arma punzocortante.

De acuerdo a la denuncia la víctima y hermana del agresor relató que fue atacada delante de sus hijos. El hombre tendría antecedentes penales, estuvo preso en el recinto penitenciario de Palmasola en más de tres oportunidades.

“Él me agredió físicamente, me golpeó en la nariz y pómulo, él estaba preso. Escapó de la celda donde estaba, me vino a amenazar hasta mi casa, me exigió levantar la denuncia, porque si no vendrá por mi vida y la de mis hijos (…) Intentó matarme con un cuchillo, ya estuvo preso tres veces en Palmasola”, relató la víctima.