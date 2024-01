Evo: "Yo también estoy bloqueado, tenía muchos compromisos"

Cochabamba, Bolivia

Cuando se cumplen 10 de días del bloqueo en las principales carreteras del país, se pronunció el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, a quien el gobierno señala como el motivo por el que se movilizan organizaciones sociales que son afines al ala radical de su partido.

El expresidente aseguró que "no es su culpa" ya que también él está perjudicado porque no puede asistir a los compromisos que tenía.

"No me echen la culpa a mí, yo también estoy bloqueado en el Trópico de Cochabamba. Tenía muchos compromisos, como siempre de reunión en reunión, pero me quedé en el Trópico”, indicó en entrevista con radio Panamericana.