Empieza a escasear el huevo en La Paz, el producto no llega por los bloqueos

La Paz, Bolivia

Ante la persistencia de los bloqueos en el eje central del país, ya se empieza a sentir la escases de algunos productos de la canasta familiar, por ejemplo el huevo.

Los mercados paceños en su mayoría se abastecen de huevo proveniente de Santa Cruz y Cochabamba, y al tratarse de un producto delicado, no pueden transportarlos por los desvíos, debido a que existe el temor de perder la mercadería.

“Mayormente todo traemos desde Cochabamba y Santa Cruz, y como hay bloqueo no está llegando”, dice uno de los comerciantes. “Quiero pedir pero no está llegando porque el huevo es delicado y por los desvíos no se puede traer”, indica otra de las vendedoras.