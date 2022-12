"Fue por estacionarme en su parada": Denuncian al presidente de ADERTA por romper un parabrisas

Cochabamba, Bolivia

Denunciaron al presidente de la Asociación Departamental de Radiotaxis (Aderta), Cristian Frías, por romper el parabrisas de un taxi que se estacionó en la puerta de un negocio, el lugar sería una parada autorizada para radiotaxis. En el video se ve como Frías después de una discusión rompe el parabrisas, luego el chofer del vehículo sale y lo persigue para golpearlo.

El caso ocurrió el sábado 24 de diciembre, cuando el otro motorizado esperaba a su pasajera. En las imágenes se observa como toma un objeto contundente para romper el parabrisas y se escucha que las personas gritan "salvaje", ante la violenta acción.

"Ha venido de forma agresiva a querer botar a un taxi, que nosotros hemos hecho un pedido. El taxista estaba esperando a una persona mayor, que estaba esperando un pedido, él vino agresivamente a decir que es su parqueo, eso no tenía nada que ver, porque el móvil se solicitó mediante llamada", indicó el denunciante.

Vecinos indicaron que este hecho no sería el primero, se habrían registrado hechos similares cuando otro radiotaxi daba servicio a los vecinos.

Cristian Frías señaló que perdió el control, pidió disculpas y dijo que pagó los daños que ocasionó. Pide a la alcaldía hacer respetar el permiso de parqueo que tiene.

"En primera instancia pido mil disculpas por ese actuar, no se justifica bajo ningún aspecto (...) Yo me presenté en el lugar, le expliqué y le mostré el permiso, perdí la paciencia, cosa que no debía pasar. Pero se ha repuesto el parabrisas", declaró a la Red Uno.