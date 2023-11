"Herido los persiguió": Apuñalaron a un hombre cuando salía de un gimnasio

Santa Cruz, Bolivia

Un hecho de inseguridad se registró en el barrio Virgen de Cotoca, quinto anillo Radial 27, cuando un joven salía de las instalaciones de un gimnasio para retirarse a su domicilio, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes que lo rodearon e intentaron arrebatarle sus pertenencias.

La víctima puso resistencia y trató de defenderse, fue en en este momento que uno de los antisociales sacó un arma punzocortante y lo apuñaló dos veces, en la espalda y mano, luego de ser herido trató de perseguir a los malhechores, pero no logró alcanzarlos, se dirigió hasta un puesto policial en la zona, siendo auxiliado por los uniformados que más tarde lograron capturar a los ladrones.

"Ocurrió cuando estaba saliendo del gimnasio de ida a mi domicilio, de repente aparecieron cuatro muchachos, uno de ellos me agarró por el cuello, de la parte de atrás. Cuando quise defenderme uno me apuñaló y el otro me sostuvo, cuando me hirieron hice todo lo que pude para defenderme, ellos corrieron y empecé a perseguirlos. Entonces sentí que me estaba desangrando, tuve que ir a la Comisaría que estaba cerca, atraparon a tres y posteriormente al cuarto (...) No los conozco, en mi vida los he visto", declaró la víctima.