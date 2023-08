"Hice un pacto con Dios para que me dé ese hijo y un delincuente me lo quita", lamentan los padres del niño atropellado

Santa Cruz, Bolivia

"¡Justicia ya por Juan Carlitos!", es la consigna de los padres del pequeño de 11 años que perdió la vida trágicamente en un aparatoso accidente de tránsito en la Av. Virgen de Luján el pasado sábado.

"Mi hijo Juan Carlos era tan querido. Hice un pacto con Dios para tener ese hijo, porque solo tenía hijas mujeres. Él es un regalo de Dios para esta tierra y hoy está con él. Lloré una noche para tener este hijo, para que unos delincuentes lo arrollen. Nadie merece morir así. Hubiera aceptado si mi hijo tenía 70 años, pero ahora no lo acepto", compartió Juan Carlos Sosa, padre de la víctima.

Todo sucedió cuando la familia entera salía de la iglesia y retornaba a su hogar.

El progenitor pide a las autoridades encargadas que "se pongan la mano al pecho" y que no liberen al conductor responsable.

"Mi hijo ha sido el mejor alumno, era abanderado desde kínder. No saben el daño que ocasionan estos asesinos, porque tienen antecedentes, y no pueden dejarlos en libertad. Es un tipo que, vemos las redes sociales, es acosador sexual. Un tipo así no puede estar libre", aseguró.