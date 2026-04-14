Un hombre de entre 30 y 35 años perdió la vida tras ser atropellado en la autopista, en el sector de El Alto, en un hecho que es investigado por la Policía.

De acuerdo con el capitán de la Policía, Franz Calderón, la víctima es de sexo masculino y hasta el momento no ha sido identificada. “Ha sufrido un atropello y lamentablemente ha fallecido esta persona”, informó la autoridad policial.

Según los primeros indicios, el cuerpo habría sido arrastrado aproximadamente 100 metros desde el punto de impacto, lo que refuerza la hipótesis de la participación de más de un vehículo en el hecho.

“Aparentemente intentaba cruzar la vía y ha sido impactado por un vehículo; posteriormente, un segundo motorizado habría arrastrado el cadáver hasta este sector”, explicó Calderón.

Asimismo, se presume que la víctima sería trabajador de alguna empresa, aunque este dato aún debe ser confirmado en el marco de las investigaciones.

El caso continúa en proceso de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y dar con los responsables.

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